Bundesrat Pfister besucht belgischen Militärflugplatz mit F-35-Jets

Die Schweizer Regierung möchte sich über die Einsatzerfahrungen der belgischen Luftwaffe mit dem Kampfflugzeug informieren. Keystone-SDA

Verteidigungsminister Martin Pfister lässt sich über Belgiens Erfahrung mit dem F-35-Kampfjet informieren. Er besucht am Montag mit einer Parlamentsdelegation den belgischen Militärflugplatz von Florennes.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bundesrat will sich über die operationellen Erfahrungen der belgischen Luftwaffe mit dem Kampfflugzeug informieren, wie Pfisters Verteidigungsdepartement am Montag mitteilte. Die Schweiz ist daran, mehrere Dutzend Kampfjets des gleichen Typs aus den USA anzuschaffen. Wie viele genau, ist wegen der von den USA kommunizierten Mehrkosten noch unklar.

Weiter wird Pfister in Brüssel den Generalsekretär der Nato, Mark Rutte, treffen. Dabei werde zur Sprache kommen, wie wichtig es für die Schweizer Rüstungsunternehmen sei, ihr Fachwissen in die internationalen Lieferketten einzubringen, hiess es im Communiqué weiter. Die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und dem Nordatlantikpakt werde ein weiteres Thema sein.