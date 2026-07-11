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Bundesrat Pfister schaut sich in USA Schweizer Viertelfinalspiel an

Bundesrat Martin Pfister verfolgt in den USA das Viertelfinalspiel der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Argentinien. Das hat Pfisters Departement, das VBS, am Samstag auf der Nachrichtenplattform X bekanntgegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

In einem auf dieser Plattform veröffentlichten Video ist der Minister für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vor einem Flugzeug zu sehen. Pfister sagt, er mache sich jetzt auf nach Nordamerika. Dort wolle er die «Nati» unterstützen.

«Mit meiner Teilnahme nehme ich ein bisschen die Schweiz mit nach Amerika. Hopp Schwiiz, Forza Svizzera, Allez la Suisse»: Mit diesen Worten endet das Kurzvideo.

Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz wird am frühen Sonntagmorgen um drei Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Das Spiel findet in Kansas City statt. Die Schweiz steht erstmals seit 1954 in den Viertelfinals der Fussball-Weltmeisterschaft.

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