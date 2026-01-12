Bundesrat Rösti muss Auftritte vom Montag krankheitshalber absagen

Keystone-SDA

Wegen eines Magen-Darm-Infekts hat Bundesrat Albert Rösti am Montag alle Termine absagen müssen. Betroffen ist unter anderem eine Medienkonferenz, an der der Umweltminister die Nein-Position der Landesregierung zur Klimafonds-Initiative hatte darlegen wollen.

(Keystone-SDA) Die Medienstelle des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gab die Absage der Medienkonferenz wegen Krankheit am Montagmorgen bekannt.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte Sprecherin Franziska Ingold, eine Stellvertretung für Rösti sei zurzeit nicht nötig. Rösti leide an einer Magen-Darm-Erkrankung. Die Medienkonferenz zur Klimafonds-Initiative werde nachgeholt.