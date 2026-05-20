The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bundesrat will Pflegeexpertinnen mehr Kompetenzen geben

Keystone-SDA

Pflegeexpertinnen und -experten mit Mastertitel sollen künftig mehr Leistungen gegenüber der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können. Auf diesem Weg soll unter anderem dem Mangel an Hausärztinnen und -ärzten begegnet werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Gesetzesänderung in Auftrag gegeben. Der Entwurf soll bis spätestens im ersten Semester 2028 vorliegen.

Konkret sollen Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten – auf Englisch Advanced Practice Nurses (APN) – in der Grundversorgung Aufgaben übernehmen, welche die Pflegeteams und auch die Ärztinnen und Ärzte entlasten. Dazu ist eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes notwendig.

Parallel dazu ist im Parlament die Revision des Gesundheitsberufegesetzes hängig, das den Beruf der Pflegeexpertin oder des Pflegeexperten in Advanced Practice Nursing neu definiert. Aufgrund der hohen Anforderungen soll ein Mastergrad in «erweiterter Pflegepraxis» Voraussetzung zur Berufsausübung als Pflegeexpertin oder -experte sein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft