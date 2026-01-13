Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi gibt Beziehungsupdate

Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi hat nach einer schwierigen Ehephase mit dem Rapper ein Beziehungsupdate gegeben. "Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar", sagte Anna-Maria Ferchichi der "Bild". Das Paar sorgte vor einigen Monaten mit Trennungsgerüchten für Schlagzeilen.

(Keystone-SDA) Die 44-Jährige und der Musiker (47), der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heisst, hatten Ende des Jahres öffentlich gemacht, dass sie räumlich getrennt voneinander leben. Sie betonten aber, nach wie vor ein Paar zu sein. Anna-Maria Ferchichi hatte Ende November bei Instagram mitgeteilt, dass die Ehe in «eine schwierige Phase» geraten sei.

Anna-Maria Ferchichi: «Wir gehören doch zusammen»

«In dem Moment, als wir das ausgesprochen hatten, schauten wir uns beide an und sagten: Das sind wir doch nicht. Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen», sagte Anna-Maria Ferchichi der «Bild» rückblickend.

Es sei richtig gewesen, zeitweise getrennt voneinander zu wohnen. «Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet». Bushido habe ihr die Zeit gegeben, die sie gebraucht habe, führte die Influencerin aus.

«Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen.» Nun sei die Beziehung «noch mal intensiver und ehrlicher geworden». Ferchichi und der Berliner Rapper sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, darunter Drillinge. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe.

Anna-Maria über Bushido: Drei Thermomixe, das ist jetzt sein Revier

2022 zog die Grossfamilie nach Dubai. Zukünftig will die Familie zwischen Dubai und Bayern pendeln. Auf Instagram zeigt Anna-Maria Ferchichi ihren Followern, wie es mit dem Umzug in den Münchner Nobelvorort Grünwald vorankommt. Der «Bild» sagte sie: «Die Möbel kommen in acht Wochen. Anis hilft mir, wo er kann. Wir freuen uns sehr auf diesen Neuanfang in einer neuen Stadt».

Bushido ist momentan mit einer Abschiedstour unterwegs, zu Hause steht er den Worten seiner Frau zufolge gerne auch in der Küche. «Anis kümmert sich um die Wäsche und er kocht. Wir haben drei Thermomixe, das ist jetzt sein Revier.» Zum Auftaktkonzert seiner «Alles wird gut»-Tournee in Berlin begleitete ihn seine Familie. Weitere Konzerte sind unter anderem in Hamburg, Köln und München geplant.