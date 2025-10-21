Campingtourismus boomt in Italien

Keystone-SDA

Der italienische Campingtourismus boomt und generiert einen Jahresumsatz von acht Milliarden Euro. Zu diesem Erfolg tragen vor allem Gäste aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden bei.

(Keystone-SDA) Sie machen die grösste Anzahl ausländischer Touristinnen und Touristen auf den italienischen Campingplätzen aus. Das geht aus Angaben des Verbands «Faita Federcamping» hervor, der wichtigsten italienischen Branchenvereinigung für den Outdoor-Tourismus.

«Der Aufschwung und die Rekorde der letzten drei Jahre im Open-Air-Tourismus konsolidieren sich. Nach einem starken Jahr 2024 bleibt der Outdoor-Tourismus die zweitwichtigste Unterkunftsform bei Urlaubern – gleich nach Hotels», sagte der Präsident von Faita Federcamping, Alberto Granzotto, am «Forum Open Air» in Rom zur Nachrichtenagentur APA.