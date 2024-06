Cara Delevingne feiert “zwei magische Jahre” mit ihrer Freundin

(Keystone-SDA) Model und Schauspielerin Cara Delevingne hat den zweiten Jahrestag mit ihrer Freundin gefeiert. Die 31-jährige Britin teilte am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram gemeinsame Fotos und Videos, in denen sich beide Frauen etwa auf einer Blumenwiese, einem Boot oder vor einer Konzertbühne küssen. “Zwei magische Jahre mit dir und so viele Bilder von uns, wie wir uns vor Dingen küssen”, schrieb sie dazu.

Sie sei “so glücklich, die perfekte Person gefunden zu haben, mit der ich die Höhen und Tiefen des Lebens durchstehen kann”, führte Delevingne aus. “Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen.”

Wie Delevingne vor einem Jahr der “Vogue” erzählte, waren sie und ihre Freundin Leah Mason früher auf dasselbe Internat gegangen und waren sich zwölf Jahre später bei einem Konzert wieder begegnet. Mason teilte auf Instagram ebenfalls gemeinsame Momente und schrieb unter Delevingnes Post: “Ich liebe dich so sehr”.