Cham ZG lässt Anwohner digital über Strassenprojekte teilhaben

Keystone-SDA

In Cham ZG werden drei Strassen bis im Sommer 2027 umfassend saniert. Die Anwohnerschaft wird erstmals über eine digitale Plattform über den aktuellen Stand der Bauarbeiten informiert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Erstmals komme bei den Sanierungsarbeiten die «Digitale Anwohnerinformation» (DAI) zum Einsatz, teilte die Gemeinde am Donnerstag in einem Communiqué mit. Über die Plattform können Anwohnende und Interessierte jederzeit Baufortschritte, Verkehrseinschränkungen und den aktuellen Stand der Arbeiten mitverfolgen.

Die DAI soll künftig auch bei weiteren Bauprojekten die Kommunikation vereinfachen und die Transparenz erhöhen, so die Gemeinde.

Die Bauarbeiten an der Eichstrasse zwischen Zuger- und Mattenstrasse starten nächste Woche. Dabei sollen mit den Arbeiten die Verkehrssicherheit erhöht und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Zudem soll das Gebiet mit klimafreundlicher Fernwärme erschlossen werden.

Die Arbeiten an Mugerenstrasse und Quartierstrasse Alpenblick beginnen laut Mitteilung 2026.