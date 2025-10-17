Chauffeur fährt mit Lastwagen ins Zollhaus von Diepoldsau SG

Keystone-SDA

Ein 62-jähriger Chauffeur ist am Donnerstagabend mit seinem Lastwagen ins Zollhaus von Diepoldsau gefahren. Der Fahrer hatte mutmasslich ein medizinisches Problem, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 40’000 Franken. Der Schaden am Zollhaus beläuft sich auf mehrere 10’000 Franken.

Der Chauffeur wollte mit seinem Lastwagen die Grenze von der Schweiz nach Österreich passieren.