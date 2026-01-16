Chefökonomen besorgt über Entwicklung der Weltwirtschaft

Keystone-SDA

Die Chefökonomen aus dem öffentlichen und privaten Sektor bleiben laut einer Umfrage des Weltwirtschaftsforum (WEF) über den Zustand der Weltwirtschaft besorgt. Allerdings haben sich die Erwartungen seit der letzten Erhebung im Herbst verbessert.

1 Minute

(Keystone-SDA) So erwarteten noch 53 Prozent der befragten Chefökonomen eine Abschwächung der globalen Wirtschaftslage, wie das WEF am Freitag mitteilte. In der vorherigen Umfrage vom Herbst 2025 waren noch 72 Prozent von einer Abschwächung ausgegangen. Derweil erwarteten nun 28 Prozent gleichbleibende Bedingungen und 19 Prozent eine stärkere Weltwirtschaft.

Zu den Hauptsorgen der Chefökonomen gehörten die stark gestiegenen Bewertungen vor allem der Unternehmen im Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI). Dazu kommen die deutlich angestiegenen Schulden der öffentlichen Haushalte weltweit sowie die hohe geopolitische Unsicherheit. Durchgeführt wurde die Umfrage zwischen Mitte November und Anfang Dezember 2025.