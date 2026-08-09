The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

China bereitet sich auf Taifun «Dolphin» vor

Keystone-SDA

In weiten Gebieten Ostchinas laufen die Vorbereitungen für den nahenden Taifun "Dolphin". Der Flughafen in Ningbo in der Provinz Zhejiang, rund 150 Kilometer südöstlich von Shanghai, hat bereits seit Samstagabend seinen Betrieb eingestellt. Zudem haben laut Berichten chinesischer Staatsmedien mehr als 800 Handelsschiffe im Hafen der Stadt Schutz vor dem nahenden Sturm gesucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Chinas nationale Wetterbehörde hat unterdessen die höchste Alarmwarnstufe ausgerufen. Es wird erwartet, dass der Taifun im Verlauf des Sonntags an der Küste der südöstlichen Provinzen Zhejiang oder Fujian auf Land treffen wird. Im Anschluss rechnen Meteorologen damit, dass sich der Taifun zu einem tropischen Sturm abschwächen und weiter nach Nordwesten bewegen wird. Wettervorhersagen zufolge werden in weiten Teilen Chinas starke Niederschläge erwartet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft