Christa Rigozzi ist immer noch traurig wegen Verlust ihres Hundes

Keystone-SDA

Moderatorin Christa Rigozzi trauert ein Jahr nach dem Verlust ihres Hundes immer noch um "Joker". Sie erinnere sich genau an den Tag, als sie ihn in die Tierklinik gebracht habe. "I Miss you so much", schreibt die 42-Jährige auf Instagram.

(Keystone-SDA) Im Post auf dem Social-Media-Kanal sind Bilder des Hundes zu sehen. Sie habe damals nicht gewusst, dass sie ihn bereits für immer loslassen müsse.

Die französische Bulldogge starb im Oktober 2024 im Alter von elf Jahren. Er sei ihr erstes «Kind» gewesen, ihr Reisebegleiter und habe mit seiner Liebe und Loyalität viele Tage und Jahre erleuchtet, schrieb Rigozzi damals.