Christian Blunschi verteidigt Sitz der Mitte im Emmer Gemeinderat

Keystone-SDA

Der neue Gemeinderat von Emmen heisst Christian Blunschi. Der von der Mitte portierte 47-jährige Jurist ersetzt seinen Parteikollegen Patrick Schnellmann, der per Ende Januar 2026 zurücktritt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Blunschi setzte sich gegen Claudia Stucki von der SP und Domino Anselmi von der SVP durch. Blunschi erhielt 2653 Stimmen, Stucki 1267 und Anselmi 1043. Für Vereinzelte gab es 10 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 2487 Stimmen.

Blunschi ist seit 2005 Mitglied des Einwohnerrats und präsidiert die Bau- und Verkehrskommission (BVK). Beruflich leitet er den Rechtsdienst der Nidwaldner Staatskanzlei.

Der Emmer Gemeinderat setzt sich künftig zusammen aus Christian Blunschi (Mitte), Andreas Roos (Mitte), Ramona Gut-Rogger (FDP), Brahim Aakti (SP) und Beat Niederberger (FDP).

Die Stimmbeteiligung betrug 31 Prozent.