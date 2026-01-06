The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Chur ruft zur Schweigeminute für Crans-Montana auf

Keystone-SDA

Die Stadt Chur will sich am Freitag - dem nationalen Trauertag - an der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana beteiligen. Sie rief deshalb sämtliche Mitarbeitende der städtischen Betriebe und die Bevölkerung dazu auf, sich anzuschliessen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um 14 Uhr ist die landesweite Schweigeminute vorgesehen. Aus Solidarität will sich Graubündens Hauptstadt an dieser Gedenkaktion beteiligen, wie es in einem Schreiben aus Chur am Dienstag hiess.

Der Gesamtstadtrat werde sich vor dem Rathaus besammeln, um gemeinsam innezuhalten. Der Gemeinderat, die Mitglieder der städtischen Kommissionen, die Mitarbeitenden der Verwaltung und die Bevölkerung seien eingeladen, sich anzuschliessen, schrieb die Stadt weiter.

Zudem richtete Chur ein Schreiben des Mitgefühls an die Betroffenen und die Bevölkerung von Crans-Montana, um «in dieser schweren Zeit Verbundenheit zu zeigen.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft