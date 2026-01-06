Chur ruft zur Schweigeminute für Crans-Montana auf

Die Stadt Chur will sich am Freitag - dem nationalen Trauertag - an der Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana beteiligen. Sie rief deshalb sämtliche Mitarbeitende der städtischen Betriebe und die Bevölkerung dazu auf, sich anzuschliessen.

(Keystone-SDA) Um 14 Uhr ist die landesweite Schweigeminute vorgesehen. Aus Solidarität will sich Graubündens Hauptstadt an dieser Gedenkaktion beteiligen, wie es in einem Schreiben aus Chur am Dienstag hiess.

Der Gesamtstadtrat werde sich vor dem Rathaus besammeln, um gemeinsam innezuhalten. Der Gemeinderat, die Mitglieder der städtischen Kommissionen, die Mitarbeitenden der Verwaltung und die Bevölkerung seien eingeladen, sich anzuschliessen, schrieb die Stadt weiter.

Zudem richtete Chur ein Schreiben des Mitgefühls an die Betroffenen und die Bevölkerung von Crans-Montana, um «in dieser schweren Zeit Verbundenheit zu zeigen.»