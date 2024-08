Competec heisst neu Brack Alltron und stellt sich neu auf

(Keystone-SDA) Die Handelsgruppe Competec ändert ihren Namen in Brack Alltron und verpasst sich eine schlagkräftigere Organisation. Unter anderem bündelt das Unternehmen die Vertriebs- und Sortimentsaktivitäten an einem Ort.

Durch das schnelle Wachstum in den letzten Jahren mit zahlreichen Zukäufen sei die Organisation komplexer geworden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dabei habe die Organisation der Gruppe nicht mit der Marktentwicklung schritthalten können. Darum sei das Management zum Schluss gekommen, dass “gewisse Defizite” in der Organisation behoben werden müssten.

Eine Massnahme ist die Umbenennung: Der bisherige Holding-Name Competec sei in der Öffentlichkeit weniger bekannt gewesen als die Handelsmarken Brack und Alltron. Darum soll das Unternehmen künftig auch unter diesen beiden Namen agieren. Alltron als Marke für die Belieferung von Handelskunden und Brack.ch als Händler für Privat- und Geschäftskunden seien weiterhin primär an der Front des Unternehmens.

Im Hintergrund stellt die Gruppe aber einiges um. So werde neu die gesamte Sortimentskompetenz der unterschiedlichen Töchter unter dem neuen Unternehmensbereich Commercial gebündelt, während der Vertrieb im Bereich Sales zusammengeführt wird. Weiter unterstellt die Gruppe das Marketing neu direkt der Geschäftsleitung.

Chef der neuen Organisation bleibt laut Mitteilung der bisherige Competec-CEO Stefan Fraude. Der bisherige Chef der Competec Logistik AG, Thomas Gasser, wird zum Chief Operations Officer für Brack Alltron ernannt. Der aktuelle Chef der Alltron AG, Andrej Golob, leitet künftig den Bereich Sales für das gesamte Unternehmen. Tobias Gründer, der bislang die Geschäftsprozessentwicklung geführt hat, wird Chief Commercial Officer für die Gruppe.

Mitte September stösst wie bereits vor einigen Tagen bekannt wurde zudem Roman Reichelt, der bisher bei der CS war, zum Unternehmen. Er übernimmt die Leitung Marketing und Kommunikation. Die Stelle als Leiter der IT ist derzeit noch nicht besetzt. Der bisherige CEO von Brack.ch, Marc Isler, verlässt das Unternehmen derweil, laut Mitteilung auf eigenen Wunsch.

Zur Gruppe gehören nebst dem Onlinehändler Brack.ch und dem Grosshändler Alltron auch der Home-and-Living-Distributor Jamei, der Eigenmarken-Hersteller Furber, der Logistikdienstleister Competec Logistik und die unter Competec Service zusammengefassten zentralen Dienste. Für das Unternehmen arbeiteten per Ende 2023 mehr als 1300 Mitarbeitende. Der Jahresumsatz belief sich 2023 auf rund 1,14 Milliarden Schweizer Franken.