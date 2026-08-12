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Coop-Filiale in Wiedlisbach niedergebrannt

Keystone-SDA

Im oberaargauischen Wiedlisbach ist am Dienstagabend eine Coop-Filiale niedergebrannt. Personen kamen keine zu Schaden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Laderampe des Gebäudes an der Bahnhofstrasse stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz vor 22 Uhr bereits in Vollbrand. Sie brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Sie konnten das Gebäude dennoch nicht retten.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Jurasüdfuss, Bipp, Langenthal und Wangen sowie die Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern. Die Strassen rund um das Geschäft blieben für die Löscharbeiten während mehrerer Stunden gesperrt. Betroffen war auch der Bahnverkehr. Es kamen Bahnersatzbusse zum Einsatz.

Kurz vor dem Ereignis in Wiedlisbach gingen bei der Polizei zudem Meldungen über zwei Vegetationsbrände an Waldrändern in den nahegelegenen Gemeinden Rumisberg und Farnern ein. Ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht deshalb Zeuginnen und Zeugen.

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