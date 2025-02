Corinne Suter sieht in Arnold Schwarzenegger ein Vorbild

Keystone-SDA

Skirennfahrerin Corinne Suter sieht im ehemaligen Bodybuilder und US-Gouverneur Arnold Schwarzenegger ein Vorbild. "Er hat immer an seinen Traum geglaubt und schaffte es trotz ungünstiger Voraussetzungen nach oben", sagte Suter in einem Interview vom Samstag.

(Keystone-SDA) «Er wurde Mister Universum, Hollywoodschauspieler und Gouverneur von Kalifornien. Und das als Österreicher aus einem kleinen Dorf. Solche Geschichten inspirieren mich», sagte die olympische Goldmedaillengewinnerin von 2022 zu «Blick».

Wie bei Schwarzenegger sei auch ihr nicht alles in die Wiege gelegt worden, so die 30-Jährige weiter. Genau wie Schwarzenegger gilt Suter denn auch als sehr kräftig. «Ich baue schnell Muskeln auf, das liegt wohl in den Genen. Und ich bin sehr froh darüber, denn letztlich schützen sie die Sehnen und Knorpel», sagte Suter weiter.

Zuletzt habe sie gehofft, Schwarzenegger in Beaver Creek (Colorado, USA) zu sehen. «Er hat, glaube ich, eine Wohnung dort. Leider habe ich ihn nicht getroffen», so die in Schwyz geborene Speed-Spezialistin.