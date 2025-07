Cumberbatch: Filmindustrie ist «extrem verschwenderisch»

Keystone-SDA

Hollywoodstar Benedict Cumberbatch (49) kritisiert die Filmindustrie als "extrem verschwenderisch". Als Beispiel nennt er Filmsets, die nicht recycelt würden. Mangelnde Nachhaltigkeit sieht er auch in den Bereichen Transport, Verpflegung und Beherbergung, wie er im Podcast "Ruthie's Table 4" weiter sagte. Zudem erwähnte er "die Menge an Watt, die man braucht, um Tageslicht und gleichmässiges Licht in einer Studioumgebung zu erzeugen".

(Keystone-SDA) Mit seiner eigenen Produktionsfirma versuche er, die «grüne Initiative» an seinen Filmsets voranzutreiben und beispielsweise auf Plastikflaschen zu verzichten, sagte Cumberbatch.

Fünf Mahlzeiten am Tag gegessen

Der Brite kam auf das Thema, als es in dem Podcast darum ging, wie er sich auf die Rolle des Marvel-Helden Doctor Strange vorbereitet habe. Um diesen verkörpern zu können, habe er fünf Mahlzeiten am Tag essen müssen, daneben Snacks wie gekochte Eier, Mandeln und Käse, erzählte er. «Ich finde es furchtbar, über den eigenen Appetit hinaus essen zu müssen.» Er störe sich daran auch aus Nachhaltigkeitsgründen: «Mit der Menge, die ich esse, könnte ich eine Familie ernähren.»

Cumberbatch spielt in Wes Andersons neuem Film «Der phönizische Meisterstreich» mit. Mit Olivia Colman stand er ausserdem zuletzt für eine Neuverfilmung des Romans «The War of Roses» vor der Kamera. Der Film mit dem deutschen Titel «Die Rosenschlacht» soll am 28. August ins Kino kommen.