Cyberkriminelle greifen Thurgauer Zugbauer Stadler Rail an

Keystone-SDA

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Stadler Rail ist Ziel eines Cyberangriffs geworden, bei dem sich Kriminelle Zugang zu einer Datenaustauschplattform mit einem Zulieferer verschafft haben. Die IT-Systeme des Zugherstellers seien unversehrt geblieben, sicherheitsrelevante oder personenbezogene Daten seien nicht gestohlen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Vorfall fand Mitte Juli 2026 statt.

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(Keystone-SDA) Die Produktion laufe aktuell weltweit normal weiter. Ein von der cyberkriminellen Everest Group gefordertes Lösegeld in Höhe von zehn Millionen Franken bezahlte die Firma laut Mitteilung nicht. Zudem sei Anzeige erstattet worden.