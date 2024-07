Daniel Brühl bei Filmfestival in Karlsbad ausgezeichnet

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Schauspieler Daniel Brühl (“Good Bye, Lenin!”) ist beim internationalen Filmfestival von Karlsbad mit dem Preis des Festivalpräsidenten ausgezeichnet worden. Die Preisstatue sei “noch schöner als der Oscar”, freute sich der 46-jährige Deutsch-Spanier einer Mitteilung zufolge bei der Übergabe. In dem tschechischen Kurort präsentierte Brühl sein Regiedebüt “Nebenan” aus dem Jahr 2021, in dem er auch die Hauptrolle spielte. Darin geht es um einen Schauspieler, der von seinem Nachbarn mit Enthüllungen konfrontiert wird, die sein Privatleben und seine Karriere in Gefahr bringen. Er sei gar nicht wie seine Figur auf der Leinwand, versicherte Brühl den Zuschauern. In Wirklichkeit sei er viel sympathischer.

Das 1946 gegründete Filmfestival in Karlsbad, das anfangs im Wechsel mit seinem Moskauer Pendant stattfand, ist eines der ältesten der Welt.