Daniela Ryf spricht erstmals über Liebe zu ihrer Freundin

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Schweizer Triathletin Daniela Ryf hat erstmals über die Liebe zu ihrer Freundin gesprochen. Sie sei glücklich, könne sie ihre Beziehung in der Öffentlichkeit ausleben, sagte die 36-Jährige in einem Interview.

Sie habe sich in den vergangenen Jahren noch einmal selbst neu gefunden und sich erstmals auch in eine Frau verliebt, so die Triathletin, die im März ihren Rücktritt vom Leistungssport per Ende des laufenden Jahres bekannt gab.

Jene Beziehung sei aber relativ schnell wieder zu Ende gewesen. Das sei eine neue Erfahrung für sie gewesen. Es habe sich aber sofort richtig für sie angefühlt, sagte Ryf im Interview mit der “Schweiz am Wochenende”. “Ich habe Frauen schon früher attraktiv gefunden. Aber ich bin dem nie nachgegangen”, sagte Ryf.

Ryfs jetzige Freundin lebt in Zürich, daher trainiere sie nun öfter dort. Sie habe sich nicht verpflichtet gefühlt, sich öffentlich zu erklären, sagte Ryf auf die entsprechende Frage. “Grundsätzlich ist eine Beziehung für mich privat. Andererseits will ich mich nicht verstecken müssen, und es ist schön, wenn man sich zeigen kann”, so Ryf weiter.

Sie nehme die Gesellschaft zudem als offener wahr als noch vor einigen Jahren, weil sie viel mehr zu sich selbst stehen könne. Und auch sie selbst sei viel offener geworden. Deshalb möchte sie jetzt auch “die Menschen auf den letzten Metern meiner Karriere mehr teilhaben lassen”, sagte Ryf.

Die in Solothurn geborene Ryf ist fünffache Ironman-Weltmeisterin und Ironman-Weltrekordhalterin. Nach ihrem Weltrekord im deutschen Roth im Juni 2023 hätte sie abtreten können, sagte Ryf im Interview weiter. Ihre Freundin habe sie aber dazu ermutigt, bis Ende 2024 weiterzumachen, “weil sie gespürt hat, dass ich dieses Feuer, mich zu pushen, noch habe”, so Ryf.