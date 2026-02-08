Das Basler Drummeli meistert zum zweiten Mal die Arena

Keystone-SDA

Ob mit Velos, Rollschuhen oder Seifenkisten: Das Drummeli 2026 beweist zum zweiten Mal, dass Basler Vorfasnacht auch in der Arena funktioniert. An der Premiere am Samstag setzten rund tausend Mitwirkende auf Klamauk und Choreografien an diesem runden Spielort.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Wie letztes Jahr beim Experiment mit der Zirkusarena klar wurde, ist im Gegensatz zur Bühne Bewegung bei musikalischen Darbietungen gefragt. Die Cliquen packen dies ganz unterschiedlich an. Die Breo-Clique spannt etwa erneut mit der Brassband Blächschaade zusammen und veranstaltet ein Velorennen zur Titelmusik des Zeichentrickfilms «Les Triplettes de Belleville».

Die Schnooggekerzli wiederum bringen den Basler Stadtlauf in die Arena. Mit einem zwischendurch beschleunigten «Saggodo» lassen sie die Rennenden schwitzen. Auch Freddie Mercury-Imitatoren, Autorennen, Disco-Rollschuhläufer, Waggiswagen und eine Clique aus lauter Tambourmajoren sorgen bei den Cliquenauftritten für Witz und Dynamik.

Andere Cliquen setzen auf einstudierte Choreografien und Stimmungsbilder, etwa die Basler Rolli mit einem «Marche d’Ajoie» oder die Guggenmusik Pumperniggel mit einem Falco-Stück im Dunkeln. Düster beginnt auch der Auftritt der Sans Gêne, die einen «Luuser» passend zur Weltlage zunächst als Trauermarsch beginnen.

Ein Höhepunkt ist zudem das 100-Jahre-Jubiläum der Jungen Garde der Alte Stainlemer und der Jeisi-Migger. Zunächst geben die Jugendlichen einen Rap zum Besten, danach spielt ihre Clique gemeinsam mit der ältesten Basler Guggenmusik eine jazzige Version des «Glopfgaischt».

Trump, Birsfelden und Louvre-Raub

Das Schauspiel-Ensemble unter der Regie von Michael Luisier hält sich im Vergleich zum Vorjahr etwa stärker zurück, um den Cliquen mehr Raum zu geben. Für viele Lacher sorgt ihr Rahmenstück über den Juwelenraub im Louvre. Der Sketch ist auf Elsässerdeutsch und schlägt einen Bogen zum Frühfranzösisch. Eine «Heulgeschichte» handelt hingegen von einem langjährigen Buchhalter alter Schule, der wegen KI-Umstrukturierungen über die Klinge springen muss.

Bissige Pointen sind von den Schnitzelbänken Spootschicht Rhygass und Dreydaagsfliege zu hören. Die Verse drehen sich dieses Jahr etwa um Donald Trump, Albert Rösti und die SVP. In Sachen Lokalpolitik nehmen sie Finanzdirektorin Tanja Soland und die mittlerweile international bekannten Durchfahrtskontrollen in Birsfelden aufs Korn.