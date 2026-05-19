Das klassische Fernsehen reicht 2026 nicht mehr aus

Keystone-SDA

In der Schweiz ist TV-Streaming längst Teil des Fernseh-Alltags. Einem aktuellen Streaming-Report zufolge empfangen 71 Prozent der Haushalte Fernsehen über das Internet.

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(Keystone-SDA) Mit 39 Prozent bleibt Internet-TV auch im diesjährigen Zattoo-TV-Streaming-Report die wichtigste Fernseh-Empfangsart in der Schweiz. Mehr als die Hälfte könne sich vorstellen, ausschliesslich über das Internet fernzusehen, schrieb Zattoo am Dienstag.

Dicht darauf folgt das TV-Streaming mit 32 Prozent, womit sich beide internetbasierten Empfangswege auf dem Vorjahresniveau hätten halten können. Damit setze sich der Aufwärtstrend des Smart-TV als zentrales Gerät für TV-Streaming auch in diesem Jahr fort.

Deutlich hinter dem Smart-TV (58 Prozent) lägen andere Geräte wie das Smartphone (43 Prozent), Laptop oder PC (38 Prozent) oder das Tablet (24 Prozent). Streaming-Angebote werden dabei zunehmend flexibler genutzt, zum Nachteil langfristiger Abo-Modelle.

Gemäss Zattoo-Report nimmt die Verbreitung von Kabel- und Satellitenfernsehen weiter ab. Für immer weniger Befragte reicht das klassische Fernsehen aus. Damit, so die Beobachtung von Zattoo, würden wichtige Vorbehalte gegenüber Streaming zunehmend wegfallen.

Auch Bedenken wegen hoher Ausgaben oder einer stabilen Internetverbindung nahmen ab. Laut Zattoo sahen aber erstmals zwölf Prozent der Befragten eine Hürde in der Vielzahl von Apps und Abos.