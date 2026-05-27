Das Thurgauer Regierungspräsidium ist fest in SVP-Händen

Keystone-SDA

Der Thurgauer Grosse Rat hat am Mittwoch das Präsidium der Regierung neu gewählt. Urs Martin (SVP) übernimmt das Präsidium. Als Vizepräsidentin amtet neu Denise Neuweiler (SVP). Das Grossratspräsidium übernehmen die Sozialdemokraten.

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(Keystone-SDA) Mit einem Glanzresultat von 117 der massgebenden 121 Stimmen wählte das Kantonsparlament Felix Meier (SP) zum Parlamentspräsidenten. Damit amtet der Romanshorner für ein Jahr als «höchster Thurgauer». Zur Vizepräsidentin wählte der Grosse Rat Judith Ricklin (SVP) aus Kreuzlingen. Sie erhielt 95 von 111 gültigen Stimmen.

Wie beim Kantonsparlament wechselt auch das Präsidium der Regierung im einjährigen Turnus. Ab 1. Juni 2026 übernimmt Urs Martin das Amt von Dominik Diezi (Mitte). Martin erhielt 84 Stimmen. Die neue Vizepräsidentin Denise Neuweiler vermochte 93 Stimmen auf sich zu ziehen.