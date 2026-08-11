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Das Trinkwasser in Tomils GR ist verunreinigt

Keystone-SDA

In Tomils in der Bündner Gemeinde Domleschg ist das Trinkwasser verunreinigt. Aus Sicherheitsgründen müsse das Wasser vor dem Konsum bis auf weiteres abgekocht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Trinkwasser ist «infolge einer Baumassnahme» verunreinigt worden, wie der Kanton Graubünden respektive die Gemeinde Domleschg über die App Alertswiss am Dienstag bekanntgab.

«Das Trinkwasser darf nur abgekocht zum Trinken oder zum Kochen verwendet werden», heisst es weiter. Es wird empfohlen, Mineralwasser aus der Flasche zu trinken.

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