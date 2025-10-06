Davina und Shania Geiss sind in Zürich
Die Geiss-Töchter Davina und Shania verweilen in Zürich. Die beiden checkten am Sonntagabend im Zürcher Luxushotel Five am Fusse des Uetlibergs ein. Ob ihre Eltern Carmen und Robert Geiss auch dabei sind, ist nicht klar.
(Keystone-SDA) Die Instagram-Stories der beiden Töchter zeigen ein luxuriöses Willkommensgeschenk des Hotels. Zu sehen sind kalter Champagner, Pralinen, Macarons, bunte Croissants, Früchte und Blumen. Blick online berichtete zuerst.
Noch am Sonntag waren die Promi-Töchter in Südfrankreich in der Nähe von St. Tropez und feierten mit ihren Eltern zusammen das Sommer-Closing des Beachclubs Loulou. Auffallend waren die roten Baseballcaps der Familienmitglieder mit dem Schriftzug «Make Saint Tropez Great Again», wie auf Social-Media zu sehen war.
Im Mai dieses Jahres war die Familie in einen Gerichtsfall in der Schweiz involviert. Ein Schweizer beschimpfte Tochter Davina und drohte der Familie auf Instagram mit dem Tod. Vater Robert sagte damals vor Gericht: «Ich lasse meine Kinder nicht mehr alleine in die Schweiz reisen!»
Die Familie gibt seit 2011 mit ihrer TV-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben.