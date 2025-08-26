The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Decathlon plant bis zu zwölf neue Schweizer Filialen bis Ende 2026

Keystone-SDA

Decathlon will seine Expansion in der Schweiz beschleunigen. Der französische Sportartikelanbieter plant 2026 hierzulande die Eröffnung von bis zu zwölf weiteren Filialen, wie er am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit will Decathlon sein Netz in der Schweiz nochmals spürbar verdichten. In den kommenden Jahren setzt der Händler dabei auf ein gemischtes Konzept aus grossen Verkaufsflächen in Einkaufszentren und kleineren City- oder Mountain-Stores, wie es hiess.

Im November dieses Jahres gehen in Luzern, Kreuzlingen und Interlaken drei neue Geschäfte auf. Zudem zieht die bestehende Filiale in Avry-sur-Matran im Kanton Freiburg auf eine deutlich grössere Fläche um. Die Zahl der Decathlon-Standorte in der Schweiz steigt damit auf 48, nachdem es Anfang Jahr noch 40 gewesen waren.

Bereits im Sommer hatte Decathlon in Spreitenbach seinen bislang grössten Schweizer Flagship-Store eröffnet und zudem den Markteintritt im Kanton Zug vollzogen.

Decathlon betreibt weltweit rund 1800 Verkaufsstellen. Mit den geplanten zusätzlichen Standorten will das Unternehmen seine Position im Schweizer Sportartikelmarkt festigen. Neben dem stationären Handel setzt das Unternehmen auch auf digitale Angebote sowie auf Konzepte der Kreislaufwirtschaft wie «Second Life» oder «Trocathlon», bei denen gebrauchte Sportartikel wieder in den Verkauf gelangen. Es zählt in der Schweiz über 1000 Beschäftigte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft