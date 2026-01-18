Demonstrierende blockieren Strasse nach WEF-Austragungsort Davos

Keystone-SDA

Rund 600 Teilnehmende einer Protestwanderung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) haben am Sonntag während einer Stunde die Strasse bei Davos Laret blockiert. Die Polizei löste die Blockade schliesslich ohne grossen Widerstand auf.

(Keystone-SDA) Die Demonstrierenden waren am Sonntagnachmittag auf dem Weg von Klosters nach Davos, wo der Protestzug zur Juso-Kundgebung dazustiess. Dabei nutzten sie die Strassenüberquerung für eine Blockade, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Kantonspolizei Graubünden hiess. Sie seien jedoch «mehrheitlich friedlich» gewesen und hätten den Anordnungen der Polizei Folge geleistet.

Letztes Jahr nahm die Polizei rund 30 Demonstrierende der bewilligten Protestwanderung wegen einer ähnlichen Aktion fest. Ob es heuer auch zu Festnahmen kam, war am Sonntagnachmittag unklar.

Friedlich lief auch die Kundgebung der Juso an. Mit Musik und Transparenten fanden sich die Jungpartei und ihre Anhängerinnen und Anhänger in Davos ein und forderte das Ende des WEF.