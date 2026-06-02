Der ehemalige Fabrikkanal Manegg in Zürich ist neu belebt

Keystone-SDA

Der ehemalige Fabrikkanal Manegg in Zürich Wollishofen dient neu als Lebensraum für Flora und Fauna. Ein neuer Lehrpfad vermittelt zudem Wissenswertes zur Geschichte und Ökologie.

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(Keystone-SDA) Rund 150 Jahre lang diente der Kanal der Stromproduktion für Industrieanlagen in Zürich. Nun wurde der Kanal für 14,2 Millionen Franken revitalisiert und als Naherholungsraum und Entwässerungskanal instand gestellt und aufgewertet, wie die Stadt Zürich am Dienstag mitteilte.

Dazu mussten von 2024 bis Ende 2025 verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Der Kanal wurde vollständig trockengelegt. Rund 15’000 Fische und Amphibien wurden eingefangen und in andere Gewässer umgesiedelt.

Die überdeckten Kanalabschnitte wurden saniert und die offenen mit Einbauten, seitlichen Anschüttungen, Ästen und Steinen naturnaher gestaltet. Die dadurch entstandenen unterschiedlich schnellen Strömungen und neuen Lebensräume bieten Platz für Amphibien und spezielle Uferpflanzen. Bis Ende 2027 werden Gartenarbeiten durchgeführt.

Sechs Stationen mit Informationen

Der Kanal ist aber nicht nur ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere, er ist laut der Stadt Zürich auch «ein sozialgeschichtlich bedeutendes Schutzobjekt».

Entsprechend wurde ein erlebbarer Lehrpfad zur Industriegeschichte und Ökologie des Kanals angelegt. Sechs Stationen befinden sich nun entlang des Kanals, der vom Sihlwehr bei Zürich Leimbach durch das Greencity-Areal auf der Manegg bis zur Allmend verläuft.

Tafeln informieren dort über die ehemalige Kraftwerkzentrale, die Funktion von sogenannten Schiebern oder die Bedeutung von Trockenstandorten für Reptilien. Beim Auhüsli können Kinder selbst Wasser leiten und so die Wassernutzung spielerisch nachvollziehen.