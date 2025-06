Der EM-Monat Juli in der Schweiz: Konzerte, Fanmärsche und mehr

Die Fussball-Europameisterschaft der Frauen gastiert vom 2. bis zum 27. Juli in der Schweiz. Was in den acht Austragungsorten läuft - eine Übersicht.

6 Minuten

Basel

(Keystone-SDA) In Basel finden insgesamt fünf Spiele statt, darunter das Eröffnungs- und das Finalspiel. Jeweils vor den Partien führen Fanmärsche vom Münster- oder Messeplatz zum Stadion. Den Anfang machen die Schweiz und Norwegen vor dem Eröffnungsspiel am 2. Juli im St. Jakob-Park. Dabei führt die rollende Skulptur «Klamauk» des Künstlers Jean Tinguely den Marsch an. Auch beim Umzug vor dem Finalspiel am 27. Juli wird dieses Vehikel mit dabei sein.

Die Fanzone auf dem Barfüsserplatz öffnet am 1. Juli. Mit Public Viewing, Fussball-Filmen, Stadtführungen und Konzerten steht während der EM fast täglich etwas auf dem Programm. Unter anderem treten die ehemalige ESC-Teilnehmerin Anna Rossinelli und Steiner & Madlaina auf. Das Historische Museum gleich neben der Fanzone stellt zudem eine Auswahl nationaler und internationaler Pokale aus.

Die zweite Fanzone am Messeplatz verfügt ebenfalls über ein Public Viewing und steht im Zeichen von Spiel und Sport. Ein mobiles Fussballfeld, ein Ball-Parcours, eine Rutschbahn sowie begehbare Wasserlaufbälle stehen zur Verfügung. Basel erwartet während der EM eine halbe Million Besucherinnen und Besucher.

Zürich

Die «ZüriFanzone» auf der Europaallee gleich beim Hauptbahnhof wird während der EM zum Treffpunkt für Fussballbegeisterte. Herzstück ist das Public Viewing für bis zu 2000 Personen. In buchbaren «Fanzimmern» können die Spiele zudem auch in einem kleineren Rahmen verfolgt werden.

In Zürich finden drei Gruppenspiele, ein Viertel- und ein Halbfinal statt. Fanmärsche sind keine geplant.

Bereits seit einigen Tagen weisen in Zürich zehn sogenannte «Red Goals» auf die EM hin. Die grossen roten Tore bestehen aus Aluminiumgerüsten, sind mit rotem Stoff bespannt und werden von innen beleuchtet. Das Lichtkunstprojekt basiert auf dem Konzept des Hamburger Lichtkünstlers, Theatermachers und Szenographen Michael Batz.

Bern

Unter dem Motto «Berner Ballzauber» werden in Bern am 1. Juli die Fanzone auf dem Bundesplatz und der Corner auf dem Waisenhausplatz eröffnet. Auf dem Bundesplatz treten an diesem Tag unter anderem Soukey und Chlyklass auf.

Die Fanzone bietet während 27 Tagen ein umfangreiches Programm an: Public Viewing auf der Grossleinwand, das nach eigenen Angaben grösste Riesenrad der Schweiz und zahlreiche Konzerte. Am 17. Juli präsentieren sich die Schweizer Meisterinnen von YB auf dem Bundesplatz den Fans.

Der Kubus im Corner auf dem Waisenhausplatz zeigt die immersive Filmshow «Unstoppable» über die Geschichte und die mögliche Zukunft des Frauenfussballs. Wer selber aktiv werden will, kann dies auf dem mobilen Fussballfeld tun. Eine Bar zeigt auch hier die Spiele live.

Bern ist Austragungsort von drei Gruppenspielen und einem Viertelfinal. Vor jedem Spiel marschieren Fans der beteiligten Nationen gemeinsam zum Wankdorfstadion.

Genf

In Genf finden fünf Spiele statt, darunter das Spiel Schweiz-Finnland und ein Halbfinal. Die Stadt erwartet 100’000 Besuchende. Auf dem Quai Gustave-Ador, wo alle Spiele übertragen werden, gibt es eine Fanzone und ein Sportdorf. Finden keine Spiele statt, werden Filme mit Bezug zum Fussball gezeigt. Zu den Sportarten, die im Dorf stattfinden, gehören Freestyle-Fussball, Klettern und Parkour.

Vor den Spielen treffen sich die Fans in Lancy-Pont-Rouge, von wo sie zum Stadion gelangen.

Luzern

Auf dem Europaplatz vor dem Kultur- und Kongresszentrum in Luzern sollen 5000 Menschen gemeinsam feiern können. Dort findet zwischen dem 2. und 12. Juli ein Rahmenprogramm statt. Die Swissporarena ist zudem Austragungsort von drei Gruppenspielen.

Die Fans sollen in Fanmärschen von der Fanzone bis zum Stadion gelangen. Davor tritt jeweils die Musikerin Solong auf, die den Luzerner EM-Song «GoGoGo» performt.

Weiter gehören zum Programm auch Bewegungsangebote zum Mitmachen, Podiumsgespräche und weitere Spezialanlässe, so etwa das «Parteienturnier» für Politikerinnen aus dem Kantonsrat und dem Stadtparlament vom 7. Juli oder das Konzert von «SRF 3 Best Talent» Linda Elys am 11. Juli.

St. Gallen

In der Stadt St. Gallen wird es vom 2. bis 13. Juli in der Marktgasse eine Fanzone geben. Angeboten werden Talks, Konzerte, Essensstände sowie ein Streetsoccer Cage. An den drei Spieltagen in St. Gallen sind auch Fanmärsche geplant. Sie führen jeweils vom Quartierbahnhof Winkeln zum Stadion.

Zum Begleitprogramm gehören unter anderem spezielle Stadtführungen. Dabei geht es an Orte, an denen «Stadt- und Sportgeschichte verschmelzen», wie es in der Ankündigung heisst. Das Textilmuseum präsentiert vom 2. bis am 27. Juli die Ausstellung «Frauen, Fussball & Textilien». Unter den 20 Exponaten ist das Trikot von Madeleine Boll, die 1964 als erste Schweizer Fussballspielerin eine Lizenz erhielt.

Thun

Die Fanzone auf dem Waisenhausplatz in Thun wird am 2. Juli eröffnet. Sie bleibt während neun Tagen in Betrieb. Livekonzerte stehen ebenso auf dem Programm wie Freestyle-Fussballshows und der «Walk of Women’s Football». Selbst aktiv werden können die Fans beim Riesenfussball-Darts und der Gaming Station.

Vor den drei Gruppenspielen finden jeweils Fanmärsche vom Bälliz zum Stadion statt.

Sion

In Sion werden drei Spiele im Stadion Tourbillon ausgetragen. Die Fanmarschroute führt vom Bahnhof durch das Stadtzentrum zum Stadion. Am sogenannten WOW (Women’s Euro Way) finden Konzerte, Spiele für Kinder und mehr statt. Im Cour de Gare und auf der Place du Midi gibt es an den Spieltagen in Sion sowie bei den Spielen der Schweizer Nationalmannschaft verschiedenste Programmpunkte.