Der Lettenkanal ist wieder mit Wasser gefüllt aber noch gesperrt

Keystone-SDA

Mitte April können Badegäste wieder im Lettenkanal schwimmen. Am Dienstag wurde er wieder mit Wasser gefüllt. Nun stehen noch Tests an der Wehranlage an.

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(Keystone-SDA) Diese können zu wechselnden Wasserständen in der Limmat führen, wie die Baudirektion des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte. Weil aussergewöhnliche und für Badende gefährliche Wasserströmungen entstehen können, bleibt der Kanal solange noch gesperrt. Voraussichtlich ab Dienstag, 14 April, dürfen Schwimmerinnen und Schwimmer den Kanal wieder nutzen.

Seit Mitte Januar ist das Wasser im Limmatkanal abgesenkt. Nötig wurde dies wegen Bauarbeiten am Wehr. Denn die Fische erhalten eine Aufstiegshilfe, um das Wehr zu überwinden. Sie entsteht im Damm zwischen der Limmat unterhalb des Wehrs und dem Zuflusskanal zum Kraftwerk Letten.

Die Aufstiegshilfe bildet nur einen Teil der Bauarbeiten, denn nach über siebzig Betriebsjahren hat das Wehr das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht. Der Kanton und die Stadt Zürich erneuern daher bis Mitte 2028 die Wehranlage umfassend.