Der Schweizer Grand Prix Literatur 2025 geht an Fleur Jaeggy

Keystone-SDA

Die in Zürich geborene Schriftstellerin Fleur Jaeggy wird mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2025 geehrt. Das Bundesamt für Kultur (BAK) würdigt mit dem mit 40'000 Franken dotierten Preis ihr Gesamtwerk, wie dieses am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Fleur Jaeggy schreibt Romane, Erzählungen und Geschichten auf Italienisch. Ihre Werke wurden in über zehn Sprachen übersetzt. Ihr bekanntester Roman ist «I beati anni del castigo», zu Deutsch «Die seligen Jahre der Züchtigung», von 1989. Die Vereinsamung stehe im Zentrum von Jaeggys Erzählen, schreibt das BAK.

Die Schriftstellerin mit Jahrgang 1940 verbrachte ihre Kindheit in Schweizer Internaten, bevor sie nach Rom zog. Dort pflegte sie mit der österreichischen Literatin Ingeborg Bachmann eine Freundschaft. 1968 zog Jaeggy nach Mailand, wo sie heute weitgehend zurückgezogen lebt.

Am Donnerstag gab das BAK auch die sieben Autoren und Autorinnen bekannt, die mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet werden. Die Verleihung findet am 30. Mai an den Solothurner Literaturtagen statt.