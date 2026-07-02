Der Thurgau soll ein neues Geschichtsbuch erhalten

Keystone-SDA

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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat die Herausgabe eines Buches über die Kantonsgeschichte beschlossen. Aus dem Lotteriefonds werden dafür 1,5 Millionen Franken investiert. Das "gut lesbare" Werk soll 2031 erscheinen.

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(Keystone-SDA) Geplant ist eine «einfach verständliche, identitätsbildende Kantonsgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart», die auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. So ist es in den Regierungsrichtlinien für die Jahre von 2024 bis 2028 festgehalten.

Mittlerweile wurde dazu ein Detailkonzept erarbeitet. Im Band soll in sieben Kapiteln die Geschichte des Kantons von den Anfängen bis ins Jahr 2030 beschrieben werden. Es solle ein gut lesbares Werk erarbeitet werden, das als Printausgabe und E-Book im Frühjahr 2031 veröffentlicht werde, heisst es in den Mitteilungen des Kantons vom Donnerstag.

Im Sinne einer Monografie solle das Werk «in einem Zug von der interessierten Bevölkerung durchgelesen werden können», aber auch als Nachschlagewerk für Forschung und Unterricht dienen. Für die Finanzierung hat der Regierungsrat aus dem Lotteriefonds maximal 1,55 Millionen Franken bewilligt.

Zudem wurden Projektstellen im Umfang von 350 Prozent gutgeheissen. Diese Stellen seien befristet auf die Laufzeit des Projekts und würden durch den Betrag aus dem Lotteriefonds vollständig refinanziert, heisst es in der Mitteilung.