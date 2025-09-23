The Swiss voice in the world since 1935
Deutsche Abgeordnete schreibt mit Baby am Redepult Geschichte

Die deutsche Grünen-Abgeordnete Hanna Steinmüller hat ihre Rede zum Etat des Bauministeriums mit Baby in der Bauchtrage gehalten. Nach Angaben des Bundestags schrieb sie mit dieser Premiere Geschichte.

(Keystone-SDA) «Erstmals stand heute eine Abgeordnete mit ihrem Baby am Redepult des Deutschen Bundestages», teilte das Parlament auf seinem Instagram-Account mit. In einem Video war zu sehen, dass das Kind seinen Auftritt gelassen hinnahm und augenscheinlich schlief.

Steinmüller, die Ende Dezember die Geburt ihres Nachwuchses bekanntgegeben hatte, hat ihr Kind zuvor bereits ins Plenum mitgenommen. «Wilder Tag», schrieb die 32-Jährige dazu in einer Instagram-Story, morgen gebe es ein paar Gedanken mehr zur Vereinbarkeit.

Parlamentspräsidentin Julia Klöckner schrieb dazu ebenfalls in einer Story bei Instagram: «Mutter mit Säugling und Betreuungsherausforderung? Hanna Steinmüller hat das mit ihrem Kind bravourös gemeistert.» Deshalb halte sie es auch für vertretbar, Säuglinge unter gewissen Umständen im Plenarsaal zuzulassen, schrieb die CDU-Politikerin.

