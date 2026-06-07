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Deutscher auf Kreta wegen Fotos am Flughafen festgenommen

Keystone-SDA

Die griechische Polizei hat am Flughafen Chania auf Kreta einen 56-jährigen Deutschen festgenommen. Der Mann soll in einem sicherheitsrelevanten Bereich Flugzeuge sowie das Flughafengelände fotografiert haben, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews unter Berufung auf die Polizei berichtete. Der Mann soll den Justizbehörden vorgeführt werden, hiess im Bericht weiter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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Verstärkte Sicherheitsmassnahmen

(Keystone-SDA) Vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits berichten griechische Medien immer wieder von verstärkten Sicherheitsmassnahmen im östlichen Mittelmeerraum. Demnach werden westliche Stützpunkte in der Region – darunter zwei britische Militärbasen auf Zypern sowie eine Basis von US-Marine und US-Luftwaffe in Souda auf Kreta – verstärkt überwacht. Sicherheitskräfte kontrollieren demnach derzeit vermehrt ungewöhnliche Bewegungen im Umfeld solcher Anlagen.

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