Deutschland: Loch im Tresorraum löst Ansturm von Bankkunden aus

Keystone-SDA

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen sind Unbekannte in ein Bankgebäude eingebrochen und haben dabei mehrere Wertschliessfächer durchsucht. Nach Polizeiangaben gelangten die Täter mit Hilfe eines grossen Bohrers in den Tresorraum.

(Keystone-SDA) Kurz nach dem Bekanntwerden des Einbruchs kamen etwa 200 Personen zu der betroffenen Sparkassen-Filiale, um nähere Informationen zu bekommen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beobachtete. Der Einbruch war am frühen Montagmorgen durch einen Brandmeldealarm, der um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr einging, entdeckt worden.

Aufgeheizte Stimmung vor Ort

Der Andrang war in der Bank so gross, dass Polizisten anrückten und den Vorraum der Bank räumten. Einige Menschen waren aufgebracht. Es folgten immer wieder Lautsprecherdurchsagen der Polizei, um die Situation zu beruhigen. Eine Polizistin erklärte den versammelten Menschen, dass die Sparkasse in den nächsten Tagen proaktiv auf die Kunden zukommen werde. Dies könne mehrere Tage dauern, nachdem die Spurensicherung beendet sei.

Zunächst hatten sich etwa 30 Kunden in dem Vorraum der Filiale eingefunden. Mehrere Kunden baten dabei um Auskunft, ob sie von dem Einbruch betroffen seien. Auch ging es bei den Besorgten um die Frage, ob sie ihr Schliessfach in Augenschein nehmen können. Ein Mitarbeiter der Sparkasse verneinte das. Die Filiale bleibt bis auf Weiteres geschlossen, wie auf einem Schild zu lesen ist.

Die Polizei sichere immer noch Spuren, sagte ein Sprecher der Sparkasse Gelsenkirchen der dpa. Man habe noch keinen Überblick, wie viele Schliessfächer von dem Einbruch betroffen seien. Die Kunden warteten auf Informationen, da sei man aber auch teilweise abhängig von der Polizei.

Täter unerkannt entkommen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich der oder die Täter über ein Parkhaus Zugang zu dem Sparkassengebäude verschafft. Der Weg führte dann durch einen Archivraum, an dessen Wand schliesslich ein Durchbruch zu dem Tresorraum gelang. Dabei kaum ein Spezialbohrer zum Einsatz. «Den Bohrer kriegen sie nicht im Baumarkt», verdeutlichte ein Sprecher der Polizei.

Auf einem von der Polizei veröffentlichten Foto sind zahlreiche auf den Boden geworfene Akten in dem Archivraum zu sehen. An den Wänden rechts und links stehen Holzregale. In der Mitte an der Wand klafft das kreisrunde Loch zum Tresorraum in der Wand. Auch zahlreiche Ziegelsteine fehlen an der Stelle.

Feuerwehrleute und auch Polizisten durchsuchten das Wohn- und Geschäftshaus, um ein mögliches Feuer aufzuspüren. Dabei stiessen sie den Angaben zufolge auf Hinterlassenschaften der Täter oder des Täters.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe sollen einige Zeit in Anspruch nehmen. Denn dazu müssen die Ermittler wissen, was aus den Schliessfächern gestohlen worden ist. Zuvor soll die Bank Kontakt mit betroffenen Kunden aufnehmen.

Offene Fragen

Viele Fragen sind noch offen. Unklar ist etwa, warum die Brandmeldeanlage in der Nacht Alarm auslöste. Aber auch die Frage, wann genau der filmreife Einbruch über die Bühne ging, muss noch geklärt werden. Es kämen die Weihnachtsfeiertage und das vergangene Wochenende in Betracht.

«Bislang unbekannte Täter haben die Ruhe der Weihnachtstage genutzt, um dort mit einem grossen Bohrer ein Loch in einen Tresorraum zu bohren und die darin befindlichen Wertschliessfächer zu durchsuchen», erklärte die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Geräusche in den vergangenen Tagen gehört haben. So sollen unter anderem die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses befragt werden. Eine Dame in einem Café neben der Bank sagte dem dpa-Reporter, sie habe in der Nacht zwei Detonationen gehört. Sie ist nach eigenen Angaben eine Nachbarin in der Nähe zu dem Parkhaus.