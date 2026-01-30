Die Appenzeller Kantonalbank wächst und erzielt weniger Gewinn

Die Appenzeller Kantonalbank mit Sitz in Appenzell ist im Geschäftsjahr 2025 erneut gewachsen. Der Jahresgewinn lag mit 12,2 Millionen Franken dennoch leicht unter dem Vorjahreswert.

(Keystone-SDA) Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) baute im Geschäftsjahr 2025 ihre Bilanz weiter aus, wie sie am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Die Kundengelder stiegen um 8,3 Prozent auf 3,7 Milliarden Franken, die Kundenausleihungen um 5,3 Prozent auf 3,9 Milliarden. Die Bilanzsumme nahm um 7,3 Prozent auf 4,68 Milliarden Franken zu.

Der Netto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft stieg trotz tieferem Zinsniveau leicht auf 41,1 Millionen Franken, wie es im Communiqué weiter heisst. Der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft erhöhte sich um knapp 15 Prozent auf 5,5 Millionen. Die Depotwerte nahmen um gut 15 Prozent auf 1,37 Milliarden Franken zu. Insgesamt lag der Betriebsertrag 3,0 Prozent höher bei 50,9 Millionen Franken.

Allerdings stiegen auch die Kosten. So kletterte der Geschäftsaufwand um rund 13 Prozent auf 27,9 Millionen, unter anderem wegen höherer Personalaufwendungen sowie Investitionen in IT und Digitalisierung. In der Folge sank der Geschäftserfolg, der die operative Leistung einer Bank angibt, um rund 11 Prozent auf 21,4 Millionen Franken.

Über sieben Millionen Franken für den Kanton

Unter dem Strich lag der Jahresgewinn mit 12,2 Millionen Franken nur marginal unter dem Vorjahreswert. Dies ist vor allem auf geringere Rückstellungen in die Reserven für allgemeine Bankrisiken zurückzuführen.

An den Kanton Appenzell Innerrhoden werden wie schon im Vorjahr 7,5 Millionen Franken ausgeschüttet. Die Eigenmittel stiegen um 3,6 Prozent auf 399 Millionen Franken.

Für die Zukunft zeigt sich die APPKB trotz anspruchsvollem Umfeld zuversichtlich. Das Institut rechnet dank solider Kapitalisierung und weiterem Wachstum in den Kerngeschäften mit einer stabilen Geschäftsentwicklung.