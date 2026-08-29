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1965: Als Autos das Fliegen lernten

Von Basel nach England fliegen und das eigene Auto mitnehmen: Der Carvair machte es in den 1960er-Jahren möglich und beförderte Passagiere samt Fahrzeugen über den Ärmelkanal. Rentabel war das Auto-Flugzeug allerdings nicht, nach sechs Jahren wurde der Betrieb eingestellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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SRF

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