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Die Churer Brunnen bleiben trotz Trockenheit in Betrieb

Keystone-SDA

In zahlreichen Schweizer Gemeinden ist in den vergangenen Tagen aufgrund der Trockenheit zum Wassersparen aufgerufen worden. Teilweise nahmen die Gemeinden gar Dorfbrunnen ausser Betrieb. Chur GR traf diese Massnahme nicht. Der Grund dafür liegt in der besonderen Wasserversorgung der Stadt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Wasser der Churer Brunnen stammt gemäss einer Mitteilung der Stadt direkt aus natürlichen Quellen. Dieses fliesst kontinuierlich nach und kann an der Quelle nicht gespeichert werden.

Ein Abstellen der Brunnen würde den Wasserverbrauch deshalb nicht im gleichen Umfang reduzieren. Das Quellwasser würde stattdessen ungenutzt abfliessen.

Die Situation in Chur unterscheidet sich damit von vielen anderen Gemeinden. Aufgrund sinkender Quellschüttungen oder rückläufiger Grundwasserstände haben verschiedene Gemeinden in den vergangenen Wochen ihre Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser aufgerufen und öffentliche Brunnen vorübergehend abgestellt. Solche Massnahmen dienen vor allem dazu, wertvolle Trinkwasserreserven zu schonen.

Chur behält Lage dennoch im Blick

Trotz der gemäss Mitteilung aktuell komfortablen Versorgungslage ruft auch die Stadt Chur zu einem bewussten und sorgsamen Umgang mit Wasser auf. Die hydrologische Situation werde von der IBC Energie Wasser Chur – welche die öffentlichen Brunnen betreibt – laufend beobachtet. Sollten sich die Wasserverhältnisse wesentlich verändern, würden die Stadt und die IBC die Lage neu beurteilen und bei Bedarf entsprechende Massnahmen ergreifen.

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