Die deutsche Polizei identifiziert die Leiche von Güttingen TG

Keystone-SDA

Die Konstanzer Polizei hat die Identität einer im Bodensee vor Güttingen TG gefundenen Frauenleiche geklärt. Es handelt sich um eine 24-Jährige aus dem Bodenseekreis. Noch nicht restlos geklärt ist, ob es sich um die Person handelt, die am Sonntagabend von einer Fähre über Bord gegangen ist.

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(Keystone-SDA) Die Thurgauer Kantonspolizei hatte am Montag eine Frau tot aus dem Wasser vor Güttingen geborgen. «Bei der Frau dürfte es sich um die Person handeln, die Sonntagnacht zwischen Meersburg und Konstanz von einer Fähre über Bord gegangen ist», schrieb die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz in einem Communiqué vom Mittwoch.

Die Ermittlungen dauern gemäss der Mitteilung weiter an. Zur «umfassenden Abklärung» der Todesumstände sei eine Obduktion angeordnet worden.

Am Sonntagabend will ein Zeuge beobachtet haben, dass eine Person auf der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz über Bord gegangen ist. Dies führte vor dem Fährhafen Konstanz-Staad zu einer grossen Suchaktion, die nach rund zwei Stunden ohne Ergebnis abgebrochen worden war.

An der Aktion waren gemäss einer früheren Mitteilung der Polizei neun Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Feuerwehr sowie der Wasserschutzpolizei beteiligt. Ebenfalls im Einsatz standen ein Polizeihelikopter, mehrere Drohnen und ein Wasserspürhund.