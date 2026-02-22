Die ersten Zugvögel sind zurück in der Schweiz

Keystone-SDA

Der Vogelzug ist gestartet: Die ersten Zugvögel sind nach dem Überwintern im Süden wieder in ihre Brutgebiete in der Schweiz eingetroffen.

(Keystone-SDA) Auf der Beobachtungsplattform «ornitho.ch» wird aktuell ein Anstieg der Sichtungen von Staren und Singdrosseln verzeichnet, wie die Schweizerische Vogelwarte Sempach LU der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Einzelne Stare überwintern zwar in der Schweiz, ein Grossteil der Individuen dieser Vogelart überwintert aber in Südeuropa. Auch Singdrosseln gelten als Kurzstreckenzieher, die den Winter im Mittelmeerraum verbringen.

Neben den vermehrten Sichtungen einiger Kurzstreckenzieher hat auch der Vogelzugradar der Vogelwarte in den letzten Nächten einen Anstieg der Vogelbewegungen festgestellt. Da rund zwei Drittel der Zugvögel nachts ziehen, deutet ein Anstieg der nächtlichen Vogelbewegungen auf den Start des Vogelzuges hin.