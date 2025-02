Die Fondation Beyeler in Riehen zeigt Meisterwerke des Surrealismus

Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró, Pablo Picasso, Man Ray und viele weitere mehr: Die Fondation Beyeler in Riehen präsentiert unter dem Titel "Der Schlüssel der Träume" 50 Meisterwerke des Surrealismus aus der Collection Hersaint.

(Keystone-SDA) Die vom 1904 in Brasilien geborenen französischen Bankier Claude Hersaint begründete Sammlung gehört zu den bedeutendsten der surrealistischen Kunst. Sie umfasst das Who is Who der Surrealistinnen und Surrealisten, die jeweils mit Schlüsselwerken ihres Schaffens vertreten sind.

Die Fondation Beyeler hat nun die Gelegenheit, vom 16. Februar bis 4. Mai die Werke als weltweit erstes Museum in einer Überblicksschau zu präsentieren, wie sie am Freitag schrieb. Die Werke würden im Dialog mit Bildern aus der museumseigenen Sammlung gezeigt. Gleichzeitig gibt das Museum einen 140-seitigen Katalog zur Collection Hersaint heraus.