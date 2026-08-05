Die grossen Parteien treten in allen elf Zuger Gemeinden an

Keystone-SDA

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Die sechs grösseren Zuger Parteien treten am 4. Oktober bei den Kantonsratswahlen in allen elf Wahlkreisen an. Insgesamt wurden bei der Staatskanzlei 68 Listen eingereicht.

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(Keystone-SDA) Am Mittwoch ist die Bereinigungsfrist für die Listen abgelaufen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Demnach streben die drei Regierungsparteien Mitte, FDP und SVP sowie die drei weiteren im Parlament vertretenen Parteien, nämlich GLP, SP und Alternative-die Grünen (ALG), in allen elf Zuger Gemeinden Mandate im Kantonsrat an. Zu diesen 66 Listen gesellen sich noch in Steinhausen das «Bündnis für Offenheit und Transparenz» und in Risch «Sunneblick 1291».

Der Zuger Kantonsrat zählt 80 Mitglieder. Bei der letzten Gesamterneuerungswahl 2022 eroberte die Mitte 19 Sitze. FDP und SVP holten je 18 Sitze. Auf die ALG entfielen 11 Sitze, auf die SP 8 und die GLP 6.

Eine Gesamterneuerungswahl gibt es auch für den Regierungsrat. Die bisherigen Mitglieder Silvia Thalmann, Laura Dittli und Andreas Hausheer (alle Mitte), Andreas Hostettler und Florian Weber (beide FDP) sowie Stephan Schleiss und Heinz Tännler (SVP) treten wieder an.

Für die SP versucht die Juristin Jessica Gauch, für die ALG Kantonsrat Andreas Lustenberger einen Sitz zu holen. Ferner kandidiert für die GLP die Kantonsrätin Jöelle Gautier.

Am gleichen Wahlsonntag werden auch die Behörden der Zuger Gemeinden neu bestellt.