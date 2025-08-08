Die mutmasslichen Täter eines Raubs in Luzern sind festgenommen

Keystone-SDA

Zwei mutmasslich für einen in Luzern begangenen Raub verantwortliche Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen Ende Juli einen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) In den frühen Morgenstunden vom Montag, 28. Juli, wurde ein 31-jähriger Mann in der Stadt Luzern von zwei Unbekannten angesprochen. Sie bedrohten ihn mit einem Messer, zwangen ihn Bargeld abzuheben und nahmen ihm Wertgegenstände ab. Nach der Tat flüchteten sie. Der Ausgeraubte blieb unverletzt.

Bei den inzwischen festgenommen mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen 37-jähriger Schweizer sowie einen 40-jährigen Nordmazedonier, wie die Luzerner Polizei in der Mitteilung schrieb.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.