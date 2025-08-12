Die nächste «Era»: Swift verkündet überraschend neues Album

Keystone-SDA

Bei Taylor Swift bleibt nur wenig dem Zufall überlassen.

5 Minuten

(Keystone-SDA) Der US-Megastar hat überraschend eine neue Platte mit dem Titel «The Life of a Showgirl» angekündigt – und ihre Fans mit einem mysteriösen Countdown auf ihrer Internetseite darauf eingestimmt. Am 12. August um zwölf Minuten nach Mitternacht war dann klar: Es kommt ein zwölftes Studioalbum.

Die Swifties versetzte allein schon der Countdown in Ekstase. Ein Fan schrieb: «Jetzt schon mein Lieblingsalbum und ich habe es noch nicht mal gehört.» Denn Swift gilt aktuell als der grösste Popstar der Welt. Die 35-Jährige hat inzwischen ein solches Level von Berühmtheit erreicht, dass jeder Schritt, den sie öffentlich tut, eine grosse Nachricht ist. Ein neues Album ist eine umso grössere.

Ihre Promo heizte Swift an, indem sie den Podcast ihres Freundes, Football-Spieler Travis Kelce, und dessen Bruder Jason besuchte. In den sozialen Medien veröffentlichte sie zeitgleich mit der Ankündigung einen Ausschnitt aus der Folge, in dem sie das neue Album aus einem Koffer zieht.

«Ich wollte euch etwas zeigen», sagt die Pop-Ikone dort. Das Video wurde in einer Viertelstunde über eine Million Mal angeklickt. Fans warten nun mit Spannung darauf, ob sie in dem am Mittwoch in den USA erscheinenden Podcast verrät, wann das Album veröffentlicht wird.

«See you next era»: Hinweise auf das neue Album

Damit nicht genug. Auch das Social-Media-Team des Popstars postete bei Instagram und Tiktok auf dem Account «Taylornation» eine Bilderreihe von Swift in rot-orangen Glitzeroutfits auf der Bühne und schrieb als Anspielung dazu: «Thinking about when she said «See you next era…»». («Denke daran, als sie sagte: «Wir sehen uns in der nächsten Ära»»). Taylor Swift hat ihr Werk in «Eras» unterteilt.

Erst im Dezember 2024 hatte die Sängerin ihre monumentale «Eras Tour» beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Die Tour sei das «bisher aussergewöhnlichste Kapitel» ihres Lebens gewesen, hatte Swift selbst auf Instagram geschrieben.

Davon könnte «The Life of a Showgirl» handeln

Daran könnte nun auch das neue Album anknüpfen, das legt zumindest der Titel «The Life of a Showgirl» nahe. Swift ist bekannt für ihre Songtexte, in denen es um Freundschaft, das Erwachsenwerden und oft um Liebe oder Liebeskummer geht. Gut möglich, dass sie nun ihr Leben während der Tour – das «aussergewöhnlichste Kapitel» – musikalisch verarbeitet.

Schliesslich folgt «The Life of a Showgirl» einem weiteren Meilenstein in Swifts Karriere. Nach einem jahrelangen Streit mit ihrem früheren Manager und dem Label kaufte sie kürzlich die Rechte an ihren ersten sechs Alben. «Zu sagen, dass damit mein grösster Traum wahr geworden ist, drückt es nur zurückhaltend aus», schrieb sie auf ihrer Webseite zu dem Deal.

Duett mit Sabrina Carpenter?

Fans spekulieren bereits, welche Künstler möglicherweise mit einem Feature auf der Platte auftauchen. Eines der Bilder, die «Taylornation» postete, zeigt Swift gemeinsam mit Sabrina Carpenter («Espresso») singend auf der Bühne. Ein weiterer Hinweis? Viele Fans sehnen sich jedenfalls schon ein Duett mit der US-amerikanischen Sängerin herbei.

Auch die Farben des Albumcovers scheinen schon festzustehen. Sowohl Swifts Instagram-Kanal als auch «Taylornation» haben ein grün-verschwommenes Foto mit einem orangen Schloss als Profilbild eingestellt.

Swifts elftes Studioalbum «The Tortured Poets Department: The Anthology» erschien im April 2024 und war das global meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify. Der Streaming-Anbieter gibt an, dass die US-Amerikanerin knapp 90,4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer habe. Ihre Musik sei 2024 am meisten gestreamt worden. Auf Spotify stellte Swift mit dem Album kurz nach Erscheinen mehrere Rekorde auf.

Fans bejubeln auch Swifts Liebesleben

Immer wieder erregt die Ikone auch mit ihrem Privatleben einiges Aufsehen. Im Juli postete Travis Kelce auf Instagram erstmals private Fotos von sich mit Taylor Swift. Er habe «in dieser Offseason einige Abenteuer» erlebt, schrieb der NFL-Spieler neben die 13 Fotos, die ihn mit Familie, Freunden und in den meisten Fällen mit Superstar Swift an seiner Seite zeigen.

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Seitdem zeigen beide sich regelmässig gemeinsam in der Öffentlichkeit, auf seiner Instagram-Seite hatte Kelce zuvor jedoch keine gemeinsamen Fotos gepostet.

Swift hatte vergangenen Sommer nach einem Konzert in London ihr erstes Foto mit Kelce geteilt – darauf sind beide im Backstage-Bereich mit dem britischen Thronfolger Prinz William und dessen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte zu sehen.