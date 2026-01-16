Die SP im Berner Jura steigt geschlossen in die kantonalen Wahlen

Keystone-SDA

Die SP Grand Chasseral hat am Freitag ihre Wahlkampagne gestartet. Die sozialdemokratischen Kräfte steigen im Berner Jura vereint in die Regierungs- und Grossratswahlen von Ende März.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Jahrelang zog die Jurafrage Gräben mitten durch die bernjurassische Parteienlandschaft. Das war auch bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten so. Während sich die Berntreuen in der SP sammelten, schlossen sich die Befürworter eines Anschlusses der Region an den Kanton Jura im Parti Socialiste Autonome zusammen.

Mit dem Kantonswechsel von Moutier auf Anfang 2026 gilt der jahrzehntealte Jurakonflikt als beendet. Damit rückten auch die sozialdemokratischen Kräfte im Berner Jura zusammen.

«Es gibt nur eine Stimme, diejenige der SP Grand Chasseral», betonte Grossratskandidat Jean-Luc Berberat am Freitag. «Wir beenden die Ära der Zersplitterung.»

Ehrgeiziges Ziel

Die SP Grand Chasseral hat sich zum Ziel gesetzt, ihre bisherigen vier Sitze im Grossen Rat zu verteidigen. Dazu braucht es aber nach dem Abgang der eher linken Stadt Moutier zum Kanton Jura einen besonderen Effort.

Ins Rennen um die 12 Sitze des Berner Juras im Grossen Rat startet die SP mit zwei Listen zu je 12 Kandidierenden – gleich viel Frauen wie Männer.

Wahl zum Regierungsrat

Für die Regierungsratswahlen setzt die Linke auf den Gemeindepräsidenten von Tramelan, alt Grossrat und Grossratspräsident, Hervé Gullotti.

Er greift den verfassungsmässig garantierten Sitz des Berner Juras in der Kantonsregierung an. Dieser wird seit 2016 von Pierre Alain Schnegg (SVP) gehalten. Die SP und die Grünen im Berner Jura haben sich auf eine einzige Kandidatur geeinigt.

Gullotti zeigte sich am Freitag besonders stolz darauf, dass die Linke nun geeint zu den Wahlen antritt: «Ich bin nicht nur der Kandidat des Berner Jura. Ich bin auch der Kandidat der französischsprachigen Bernerinnen und Berner», sagte er.

Es sei letztlich nicht ganz unmöglich, dass er auch einen anderen als den garantierten Sitz des Berner Juras erobern könnte, gab sich Gullotti kämpferisch. Aus seiner Sicht wäre es möglich, dass zwei französischsprachige Personen der Kantonsregierung angehören.