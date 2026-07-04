Diebe rauben Waffengeschäft in Sitten aus

Keystone-SDA

Teilen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag ein Waffengeschäft in der Walliser Kantonshauptstadt Sitten ausgeraubt. Sie brachen die Haupttür auf, machten Beute und flüchteten mit einem in Frankreich gemeldeten Auto.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei sei kurz vor Mitternacht über den Einbruch informiert worden, teilte sie am Samstag mit. Die Täter hätten die Haupttür aufgebrochen, bevor sie nicht näher beschriebene Beute machten und mit dem Auto flüchteten.

Die Kantonspolizei leitete umgehend eine grossangelegte Fahndung ein. Diese wurde am Samstagmorgen in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Waadt, den Stadtpolizeien Monthey und Martigny VS sowie weiteren Einheiten fortgesetzt.

Für die Fahndung werden laut der Polizei auch technische Mittel wie Drohnen und ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee mit Nachtsicht- und Wärmebildsystem eingesetzt. Die Fahndung konzentriere sich derzeit auf die Region Saint-Maurice VS, hiess es weiter.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Weitere Informationen würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.