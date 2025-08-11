Diensthund führt Polizei in Zell LU zu einem Einbruch
Die Luzerner Polizei hat am Sonntag in Zell einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Zum Einbruch geführt worden war sie von einem Polizeihund.
(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung vom Montag war der Polizei am frühen Sonntagmorgen ein versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Ein Diensthund konnte die Fährte des mutmasslichen Täters aufnehmen und führte die Einsatzkräfte zu einem Geschäft, wo der Gesuchte gerade versuchte, einzubrechen.
Der Mann, ein 25 Jahre alter Serben, wurde festgenommen. Er befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.