Diesel verschmutzt in Luzern die Reuss und das Seebecken

Keystone-SDA

Aus einem angelegten Schiff am Schweizerhofquai in Luzern ist am Freitagmorgen Diesel ausgelaufen. Darauf errichtet die Feuerwehr in der Reuss und im Vierwaldstättersee Ölsperren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei mitteilte, laufen die Abklärungen zur genauen Ursache der Gewässerverschmutzung. Für die Tierwelt habe keine Gefahr bestanden.

Nebst der Feuerwehr und der Polizei standen auch Mitarbeitende der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie im Einsatz.