Direktor der Luzerner Psychiatrie geht vorzeitig in Pension

Keystone-SDA

Peter Schwegler, Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Luzerner Psychiatrie AG (Lups), geht im September 2026 im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand. Der Wiggertaler leitet die Luzerner Psychiatrie seit 2011.

(Keystone-SDA) Die Nachfolgeplanung werde «zeitnah» aufgenommen und die Stelle ausgeschrieben, um einen «nahtlosen Übergang sicherzustellen», teilte die Luzerner Psychiatrie am Montag mit. Über die weiteren Schritte informiere der Verwaltungsrat zu «gegebener Zeit».

Schwegler war seit der Umwandlung in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung. Unter seiner Führung habe sich die Lups zu einer der grössten psychiatrischen Institutionen der Schweiz entwickelt, hiess es im Communiqué.

Die Lups ist für die psychiatrische Grundversorgung in den Kantonen Luzern, Obwalden und Nidwalden zuständig.